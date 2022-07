Šarec ob 120. obletnici prostovoljnih gasilcev iz Stražišča izpostavil kljubovanje individualizmu

Kranj, 9. julija - V Kranju so danes s slovesnostjo in parado obeležili 120. obletnico Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Stražišče. Na dogodku je sodeloval tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki je v govoru izpostavil, da so v današnjem času vse večjega individualizma prav gasilci tisti, ki temu na vso moč kljubujejo.