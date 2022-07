Bolzano, 9. julija - Reševalci so odkrili ostanke vseh 11 pogrešanih oseb v nesreči na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih. Zadnja žrtev, ki so jo našli izpod plazu ledu in kamenja, je bila plezalka, katere truplo so našli danes, poroča nemška tiskovna agencija dpa.