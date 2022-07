Ukrajina poroča o silovitem ruskem obstreljevanju na območju Donecka

Kijev/Moskva, 9. julija - Ruska vojska je danes nadaljevala obsežno obstreljevanje regije Doneck na vzhodu Ukrajine, kamor je zdaj preusmerila glavnino svojih sil. Mesta na vzhodu in jugu države so bila po ukrajinskih navedbah tarča raketnega obstreljevanja, ki je povzročilo veliko gmotno škodo, poročajo pa tudi o mrtvih in ranjenih.