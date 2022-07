Tudi danes ne gre brez gneče na mejnih prehodih

Ljubljana, 9. julija - Sobota za zdaj mineva brez večjih nevšečnosti na slovenskih cestah, prihaja pa, kot je za konec tedna v poletni turistični sezoni značilno, do gneče na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško. Promet je povečan tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani in na cesti med Koprom in mejnim prehodom Dragonja.