Tudi danes ne gre brez gneče na mejnih prehodih

Ljubljana, 9. julija - Sobota za zdaj mineva brez večjih nevšečnosti na slovenskih cestah, prihaja pa, kot je za konec tedna v poletni turistični sezoni značilno, do gneče na mejnih prehodih s Hrvaško. Zaradi povečanega tranzitnega prometa je na primer na podravski avtocesti pred Gruškovjem zastoj dolg 1,5 kilometra in se je od jutra že precej skrajšal.

Za izstop iz države je na mejnem prehodu Gruškovje treba po podatkih prometno informacijskega centra čakati od ene do dveh ur, za vstop pa eno uro. Podobno je na mejnem prehodu Jelšane pri Ilirski Bistrici.

Na mejnem prehodu Dragonja v Istri je medtem večja gneča ob vstopanju v Slovenijo. Čakalna doba je več kot dve uri, za izstop iz Slovenije pa do ene ure. Na bližnjem mejnem prehodu Sečovlje vozniki pri vstopanju v državo čakajo od ene do dveh ur, pri izstopu pa do ene ure.

Čakalne dobe so še na mejnem prehodu Starod v bližini mejnega prehoda Jelšane (do ene ure v obe smeri), na prehodu Sočerga pri Buzetu (do ene ure pri vstopu v Slovenijo) in v belokranjski Vinici, kjer se na izstop čaka približno uro in pol. Manj obremenjen je trenutno prehod Petrina v občini Kostel.

Na avstrijski strani predora Karavanke je zastoj dolg en kilometer. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo.

Zastoji so še na državnih cestah med Lucijo in mejnim prehodom Sečovlje, med Koprom in mejnim prehodom Dragonja, med Izolo in Strunjanom, na dsotopih do mejnih prehodov Jelšane in Starod ter med Lescami in Bledom.

Promet je povečan tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Kopru, a za zdaj v odsotnosti nesreč poteka tekoče, brez zastojev.