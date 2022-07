Arhitektura v Marvelovi seriji močno spominja na Mušičev spominski kompleks Kolašin

Ljubljana, 9. julija - Stavba, ki se pojavlja v novi Marvelovi seriji, je neverjetno podobna spominskemu kompleksu Kolašin v Črni gori Marka Mušiča. Mušič je po eni strani vesel, po drugi "žalosten in zgrožen, da velike države z argumentoma moči in velikosti v njihovem samopotrjevanju brezbrižno prezirajo etične, moralne in kulturne vrednote manjših in malih narodov".