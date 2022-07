Posvetovalna skupina za covid-19 na prvem sestanku določila način dela

Ljubljana, 9. julija - Posvetovalna skupina za covid-19 je na prvem sestanku v ponedeljek določila način dela in opredelila področja delovanja. Določili so 10 delovnih skupin, njihove vodje pa so morale do srede posredovati predloge za imenovanje članov skupin, so v petek sporočili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).