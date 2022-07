Črnogorska vlada potrdila sprejetje sporazuma s srbsko pravoslavno cerkvijo

Podgorica, 9. julija - Vlada v Podgorici je potrdila, da so na petkovi seji sprejeli osnutek besedila temeljnega sporazuma med Črno goro in srbsko pravoslavno cerkvijo (SPC). Po glasovanju so se sicer v vladi razvnele razprave o tem, ali je bila na glasovanju zagotovljena potrebna večina in tudi, ali je bil predlog sporazuma dejansko sprejet.