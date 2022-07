Po anketi Dela bi se v drugi krog predsedniških volitev uvrstila Nataša Pirc Musar in Anže Logar

Ljubljana, 9. julija - V drugi krog predsedniških volitev bi se, če bi bil prvi krog to nedeljo, uvrstila odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar ter poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar, kaže anketa Mediane, ki jo je objavilo Delo. Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos se v drugi krog ne bi uvrstila.