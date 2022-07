Vreme: Sončno, v nedeljo delno jasno

Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo zmerno pooblačilo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na Primorskem povečini sončno. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije in v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zvečer zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Krasu in v Slovenski Istri je še vedno razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Obeti: V ponedeljek in torek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo in brez vročine.

Vremenska slika: Iznad zahodne sega nad srednjo Evropo in Alpe območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno. Burja ob severnem Jadranu bo slabela in popoldne večinoma ponehala. V nedeljo bo ob severnem Jadranu in v krajih zahodno od nas povečini sončno. Drugod bo spremenljivo oblačno. V sosednjih pokrajinah Avstrije, Hrvaške in Madžarske bodo krajevne plohe.

Biovreme: V soboto in nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.