Nogometašice iz Kanade in Kostarike že na SP 2023

Monterrey, 9. julija - Nogometašice iz Kanade in Kostarike so si na kvalifikacijskem turnirju Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) v mehiškem Monterreyju že izborile nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 20. julijem in 20. avgustom prihodnje leto v Avstraliji in na Novi Zelandiji.