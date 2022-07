Newyorške borze končale neenotno

New York, 8. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Potem ko so se v prejšnjih dveh trgovalnih dneh delnice na Wall Streetu gibale navzgor, so tokrat nihale med zmernimi dobički in izgubami, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Zvišala se je cena nafte in zlata.