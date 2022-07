Slovenca nista bila izbrana na naboru lige NHL

Montreal, 8. julija - Na naboru severnoameriške hokejske lige NHL sta bila med ogledanimi igralci tudi 18-letna Slovenca, Maks Perčič in Marcel Mahkovec, a nista bila izbrana. To je postalo znano po koncu današnjega nadaljevanja nabora, ko so franšize v NHL igralce izbrale še v preostalih šestih krogih.