Televizija Slovenija: Na Center za socialno delo v Postojni več prijav o neprimernem ravnanju z ukrajinskimi sirotami

Postojna, 8. julija - Na Centru za socialno delo (CSD) v Postojni so prejeli več anonimnih prijav, da naj bi se vzgojitelji ukrajinskih sirot, ki so nastanjene v Slavini pri Postojni, fizično znašali nad otroki, je poročala TVS. Za zaposlene, ki so prišli v Slavino skupaj z otroki iz Ukrajine, so organizirali delavnice o ničelni toleranci do nasilja v Sloveniji.