Vlada znova imenovala Nežo Kogovšek Šalamon v komisijo Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti

Ljubljana, 8. julija - Vlada je danes imenovala Nežo Kogovšek Šalamon za članico Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), ki je telo Sveta Evrope, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. To je že njen drugi mandat, ki bo tako kot prejšnji, trajal pet let.