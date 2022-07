Pogačar dobil še etapo na Planche des Belles Filles, Roglič tretji

Colmar, 8. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Franciji in ostaja v rumeni majici vodilnega. Na vrhu ciljnega vzpona na Super Planche des Belles Filles je v tesnem dvoboju ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in svojega rojaka Primoža Rogliča.