Demšar z nekoliko premočnim vetrom izjemen v Novem mestu

Novo mesto, 8. julija - Filip Jakob Demšar (Mass) je na 33. atletskem mitingu v Novem mestu v teku na 110 m z ovirami slavil s 13,54 sekunde in bi izboljšal desetletje in pol star slovenski rekord (13,56) Damjana Zlatnarja, če ne bi pihal 0,9 m/s premočan veter, namerili so +2,9 m/s.