Ob bolnišnici Valdoltra bodo začeli utrjevati breg

Ankaran, 9. julija - V ponedeljek bodo začeli utrjevati strmi breg morske obale v Ankaranu. Zaradi plazenja in krušenja kamenja so namreč ogrožene stavbe Ortopedske bolnišnice Valdoltra, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Gradbinci bodo predvidoma delali do 15. novembra. Sanacijo, ki je ocenjena na nekaj več kot 780.000 evrov, bo financiralo ministrstvo.