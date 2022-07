New York, 8. julija - Newyorške borze so v zadnji trgovalni dan tega tedna vstopile s padci osrednjih indeksov, potem ko so podatki ameriškega ministrstva za delo pokazali, da so delodajalci v ZDA junija odprli več delovnih mest od pričakovanj, stopnja brezposelnosti pa je ostala pri 3,6 odstotka.