Ljubljana, 8. julija - Aleš Primc bo danes ob 17.15 pred poslopjem ustavnega sodišča na Beethovnovi 10 v Ljubljani dal izjavo za medije glede odločitve ustavnega sodišča, s katero je istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok, so sporočili iz gibanja ZA Slovenijo - Glas za otroke in družine.