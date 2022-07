Svet ogorčen ob umoru nekdanjega japonskega premierja Abeja

pripravila Manja Delašjava

Osaka, 8. julija - Po današnji smrti nekdanjega japonskega premierja Shinza Abeja, ki je po atentatu med volilno kampanjo v mestu Nara v bolnišnici podlegel strelnim ranam, se na Japonskem in v svetu vrstijo odzivi ogorčenja. Abe je bil premier leta 2006 in nato znova med letoma 2012 in 2020 ter je japonski predsednik vlade z najdaljšim neprekinjenim mandatom.