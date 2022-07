Bundestag potrdil napotitev nemških vojakov v BiH

Berlin, 8. julija - Nemški parlament je danes potrdil ponovno napotitev vojakov bundeswehra v BiH v okviru varnostne misije EU Althea (Eufor). V skladu s predlogom vlade bo Nemčija v BiH napotila do 50 svojih vojakov. Poslanci so obenem sprejeli resolucijo, v kateri se zavzemajo za okrepljeno podporo BiH in obsojajo nacionalistične težnje nekaterih politikov.