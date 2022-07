Mok se je poklonil v strelskem napadu ubitemu Abeju

Osaka, 8. julija - Pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok) so se poklonili v strelskem napadu ubitemu nekdanjemu japonskemu premierju Shinzu Abeju. Pri Moku se 67-letnega Abeja spominjajo kot velikega podpornika olimpijskega gibanja, družini, prijateljem in japonskemu ljudstvu pa so izrazili iskreno sožalje.