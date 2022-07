Razvojni svet Zahodne Slovenije potrdil osnutek sporazuma o partnerstvu za kohezijsko obdobje 2021-2027

Ljubljana, 8. julija - Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je danes potrdil osnutek sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za kohezijsko obdobje 2021-2027 v vrednosti 4,5 milijarde evrov. Sredstva bodo namenjena predvsem spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu.