Delodajalci v ZDA junija število delovnih mest povečali za 372.000

New York, 8. julija - Delodajalci v ZDA, brez upoštevanja kmetijskega sektorja, so junija odprli dodanih 372.000 delovnih mest. Številka je pozitivno presenetila analitike, ki so pričakovali rast v višini okoli 268.000 delovnih mest. Stopnja brezposelnosti je ostala nespremenjena pri 3,6 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.