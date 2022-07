Hrvaški poslanci zbrali podpise za razpravo o zapisu pravice do splava v ustavo

Zagreb, 8. julija - Leva opozicija in del poslancev iz hrvaške vladajoče koalicije so zbrali 40 podpisov, ki so potrebni za parlamentarno razpravo o zapisu pravice do umetne prekinitve nosečnosti v ustavo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V vladajoči HDZ menijo, da sprememba ustave ni potrebna, ker umetno prekinitev nosečnosti ureja zakon.