V Italiji neurja po dolgem sušnem obdobju povzročila škodo

Rim, 8. julija - Po dolgem sušnem obdobju so Italijo prizadela močna neurja in nevihte s točo, ki so danes ponoči prizadele več italijanskih regij in povzročile škodo ter poplavile ceste. V regijah Lacij, Emilija-Romanja, Marke, Kampanija in Toskana so se gasilci odzvali na več kot 1000 pozivov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.