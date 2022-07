Na Ptuju obeležili 10-letnico delovanja koordinacije Agraslomak

Ptuj, 8. julija - Na Ptuju so danes obeležili 10-letnico delovanja koordinacije Agraslomak, ki jo sestavljajo slovenske zamejske kmetijske strukture iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Ob tej priložnosti so predstavili tudi zbornik Agraslomak, ki zajema pomembne vsebine iz življenja in dela zamejstva v vseh štirih sosednjih državah.