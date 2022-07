Letalski prevozniki s povračili za več kot 500.000 vavčerjev za odpovedane lete

Bruselj, 8. julija - Skupina 16 večjih evropskih letalskih prevoznikov je izplačala sredstva za več kot 500.000 vavčerjev, ki so jih izdali potnikom kot povračilo za odpovedane lete med pandemijo covida-19, so danes sporočili iz Evropske komisije. Potniki so namreč lahko vavčerje zavrnili in namesto njih zahtevali povrnitev sredstev.