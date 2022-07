Celjska občina na Jenkovi in delu Ipavčeve ulice v obnovo komunalnih vodov

Celje, 9. julija - Celjska občina kot lastnica infrastrukture ter javni podjetji Vodovod-kanalizacija in Energetika Celje kot upravljalca infrastrukture bodo na Jenkovi ulici in na delu Ipavčeve ulice obnovili komunalne vode. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 676.000 brez davka na dodano vrednost, so sporočili s celjske občine.