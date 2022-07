Univerza v Mariboru pridobila 23 pilotnih projektov za trajnostni razvoj

Maribor, 8. julija - Na Univerzi v Mariboru bodo v okviru nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost v obdobju do leta 2025 izvedli 23 pilotnih projektov, katerih rezultati bodo po napovedih podlaga za pripravo izhodišč za reformo slovenskega visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Vrednost projektov je dobrih 24 milijonov evrov.