Policija prijela osumljenca več vlomov na Goriškem

Nova Gorica, 8. julija - Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v sredo obravnavali več vlomov in poskusov vlomov v prodajalne, gostinske lokale in druge poslovne prostore na območju Nove Gorice in Solkana. Z zbiranjem informacij in ogledom videoposnetkov so prepoznali dva osumljenca, ki sta bila že obravnavana za različna premoženjska kazniva dejanja.