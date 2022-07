Nekdanji japonski premier Abe po strelskem napadu umrl

Tokio/Osaka, 8. julija - Nekdanji japonski premier Shinzo Abe je umrl za posledicami današnjega strelskega napada, so poročali japonski mediji. 67-letni Abe je umrl v bolnišnici v mestu Nara, kamor so ga prepeljali po napadu, v katerem ga je z doma izdelano pištolo dvakrat ustrelil 41-letni moški, poročajo tuje tiskovne agencije in tuji mediji.