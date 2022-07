Na Japonskem in v svetu obsodbe umora Abeja

Tokio/Bruselj/Moskva, 8. julija - Na današnjo smrt bivšega japonskega premierja Shinza Abeja, ki je po atentatu med volilno kampanjo v mestu Nara v bolnišnici podlegel strelnim ranam, so se na Japonskem in v svetu odzvali z ogorčenjem. Obsodili so umor cenjenega politika in dolgoletnega premierja.