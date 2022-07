Novomeški svetniki potrdili spremembo prostorskega načrta in nove občinske strategije za področja turizma, športa in sobivanja z Romi

Novo mesto, 8. julija - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji dokončno potrdili spremembe in dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu s skoraj 900 potrjenimi pobudami občanov za spremembe prostorske namembnosti. Občinski svet je potrdil tudi predloge nove občinske strategije za področja razvoja turizma, športa in romske problematike.