Prometna varnost v Pomurju se poslabšuje

Tišina, 8. julija - Prometna varnost v Pomurju se je v zadnjem času poslabšala, policisti so obravnavali 414 prometnih nesreč. V primerjavi z lanskim letom je bilo mrtvih sicer manj, a več hudo poškodovanih. Med najpogostejšimi vzroki sta neprimerna hitrost in alkohol, pod vplivom slednjega je bilo več kot 440 voznikov. so pojasnili na policiji.