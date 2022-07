Prenehanje velike požarne ogroženosti v več delih države

Ljubljana, 8. julija - V nekaterih delih države je danes preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 1. julija. Gre za nekatere občine na območju izpostav uprave za zaščito in reševanje Nova Gorica in Postojna. V veljavi pa ostaja požarna ogroženost na območju izpostav uprave za zaščito in reševanje Koper.