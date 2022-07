Na Brežiškem želijo ohraniti in razširiti avtohtone pišeške marelice

Brežice, 8. julija - Na brežiški občini se bodo lotili izdelave projektne naloge, s katero želijo ohraniti in razširiti avtohtono izumirajočo območno sorto pišeških marelic. Gre za izredno odporno, nezahtevno in okusno sorto, ki cveti kasneje in lahko tako ubeži pozebi, je povedal svetovalec brežiške občinske uprave za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Roman Matjašič.