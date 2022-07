Nadomestilo plače šestim ministrom prejšnje vlade

Ljubljana, 8. julija - Nadomestilo plače po prenehanju funkcije ministra bo prejemalo šest ministrov prejšnje vlade, in sicer Andrej Šircelj, Zdravko Počivalšek, Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Mark Boris Andrijanič in Marjan Dikaučič. Ostali ministri prejšnje vlade za nadomestilo plače niso zaprosili, so za STA pojasnili v državnem zboru.