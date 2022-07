Afriška unija beleži 20 let obstoja

Durban, 9. julija - Afriška unija (AU), ki združuje 55 držav te celine, obeležuje 20 let obstoja. Ustanovljena je bila leta 2002 v južnoafriškem Durbanu kot nadgradnja Organizacije afriške enotnosti (OAE), ki je med letoma 1963 in 1999 predstavljala izraz vseafriške vizije o združeni, svobodni in suvereni Afriki.