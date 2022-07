Z 18. Grossmannovim festivalom bo Ljutomer dobil svoj pločnik slavnih

Ormož/Ljutomer, 9. julija - V Ormožu se bo danes začel 18. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki bo z delom programa trajal do nedelje, preden se bo 12. julija preselil v svoje izvorno mesto Ljutomer. Letos na njem pričakujejo igralca Roberta Englunda in režiserja Jacka Sholderja, prvi bo odkril tudi svojo zvezdo na Prleškem pločniku slavnih.