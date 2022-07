S tremi promili alkohola v krvi ni prepoznal mejnega prehoda

Obrežje, 8. julija - Policisti na mejnem prehodu Obrežje so v sredo zvečer obravnavali Hrvata, ki je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal čez mejni prehod, ne da bi ustavil. Ko so ga ustavili policisti, so ugotovili, da ima v krvi tri promile alkohola in s seboj prevaža tudi dva otroka. Privedli so ga na sodišče, po otroke pa so prišli svojci, so sporočili s PU Novo mesto.