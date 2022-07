Evropske borze v zadnji trgovalni dan tedna s padci

London/Pariz/Frankfurt, 8. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodnem delu zadnjega trgovalnega dne tega tedna znižali. Za vlagatelji je sicer še en nestanoviten teden, v katerem so pretresali tveganja za pojav recesije in politične nemire, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vrednost evra je v primerjavi z dolarjem še padla.