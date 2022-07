Zelo zahtevna planinska pot na Koroško Rinko znova odprta

Jezersko, 9. julija - Pot, ki s Kranjske koče na Ledinah vodi na Koroško Rinko in je bila že nekaj let zaprta, dobro pripravljene planinke in planince v varnejši podobi znova vabi v Grintovce. Za njeno obnovo so poskrbeli markacisti Planinskega društva Kranj in tehnična ekipa markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS).