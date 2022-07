Številka 1 in 2 na naboru NHL prvič Slovaka

Montreal, 8. julija - Prvič v zgodovini nabora severnoameriške lige NHL sta bila za prvo in drugo mesto izbrana slovaška hokejista. Montreal Canadiens so kot prvega nekoliko presenetljivo izbrali napadalca Juraja Slafkovskega, ki je Slovaško na olimpijskih igrah popeljal do brona. Številka 2 na draftu pa je bil Simon Nemec, ki so ga izbrali New Jersey Devils.