Policist za umor Georgea Floyda dobil še 21 let zapora po zvezni zakonodaji

Washington, 8. julija - Zvezni sodnik v Minneapolisu je v četrtek nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu izrekel 21 let zapora, ker je maja 2020 med aretacijo ubil temnopoltega Georgea Floyda. Gre za dodatno kazen, potem ko je Chauvin že dobil 22 in pol let zapora na državnem sodišču, ker je Floydu pritiskal s kolenom na vrat in ga zadušil, to pa je sprožilo val protestov.