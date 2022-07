Zelenski hvaležen Sloveniji za njeno "veliko in hrabro srce"

Ljubljana, 8. julija - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je danes zahvalil Sloveniji za prizadevanja in podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji in na njeni poti v EU. V video nagovoru poslancem državnega zbora je zagotovil zavezanost Ukrajine evropskim vrednotam in poudaril, da je njihova želja, da Ukrajina nekoč postane polnopravna članica EU.