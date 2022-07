Slovenski parlament bo danes nagovoril ukrajinski predsednik

Ljubljana, 8. julija - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bo danes prek videopovezave nagovoril poslanke in poslance ter druge vabljene visoke goste. Svojo udeležbo v DZ ob tej priložnosti sta potrdila predsednik republike Borut Pahor in premier Robert Golob, vabljeni so med drugim tudi ministri, evropski poslanci iz Slovenije in člani državnega sveta.