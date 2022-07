Večer o novi ekipi nogometašev Maribora (8. 7.)

Maribor, 7. julija - Miha Dajčman v komentarju Baturina ni Mudrinski piše o nogometaših Maribora, ki so odprli svojo 29. sezono pod okriljem Evropske nogometne zveze in po majski osvojitvi naslova sestavili mlado in dinamično ekipo. Avtor meni, da mora biti prvoten cilj uspeh v Evropi, ki pa po prikazanem na prvi tekmi, kljub solidni predstavi, ni samoumeven.