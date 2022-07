Stavke zaposlenih pri British Airways na Heathrowu ne bo

London, 7. julija - Zaposleni pri letalskemu prevozniku British Airways na londonskem letališču Heathrow to poletje vendarle ne bodo stavkali, potem ko so prejeli ponudbo za višje plače, sta danes sporočila sindikata GMB in Unite. Člani sindikatov so stavko v želji po višjih plačah zaradi naraščajoče inflacije izglasovali sredi junija.